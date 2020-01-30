Водителей призвали тщательно выбирать места для парковки из-за снегопада

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичным автомобилистам следует быть аккуратными на дороге и более тщательно выбирать место на парковке, сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения.

Мокрый снег шел весь день, налип на провода и ветки. Тщательнее выбирайте место для парковки. И если вы еще в дороге, будьте аккуратнее - очень скользко. https://t.co/YKoLzIdpVw — ЦОДД (@gucodd) January 30, 2020



Ранее МЧС предупредило о снегопаде и гололедице в городе. По прогнозам, снег и мокрый снег, местами сильный, будет идти до конца четверга, 30 января.

Автомобилистам рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию, а пешеходам быть острожными и не оставлять детей без присмотра.

К утру 31 января высота снежного покрова в Москве может достигнуть 11 сантиметров. На погоду в столице влияет активный атмосферный фронт.