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Город

17:05

Более 30 мостов планируют отремонтировать в столице в 2020 году

город строительство благоустройство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице в текущем году планируют отремонтировать 32 моста, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента ЖКХ.

"В 2020 году планируется произвести ремонт 32 мостовых объектов общей площадью 65 тысяч квадратных метров, в том числе Большого Каменного моста", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в период с 2012 по 2019 год капитально отремонтировали 26 мостов, при этом в 2019 году был сделан ремонт 25 мостов общей площадью 61 тысяча квадратных метров.

Руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев ранее сообщил, что в столице до 2023 года планируют построить 18 мостов. Он отметил, что самыми масштабными постройками станут конструкции через Карамышевское спрямление Москвы-реки и Кожуховский затон к парку развлечений "Остров мечты".

Также Бочкарев рассказал, что в столице построят и реконструируют мост через Москву-реку между Курьяновским бульваром и Кантемировской, мост на ЗИЛе через затон Новинки, а также мост через реку Сходню.

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