Нелегальную платную парковку ликвидировали в Лианозово

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Лианозово участок общего пользования освободили от незаконных ограждений, которые были поставлены в целях организации закрытой автостоянки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичную Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

В ходе проверки территории Северо-Восточного административного округа сотрудники контролирующей организации обнаружили, что участок земли на улице Псковской, который находится рядом с дорогой, был незаконно обнесен забором, а проезд на него преграждал шлагбаум.

В числе ограждений были два строения КПП. Они были установлены без разрешений, в том числе и на участке улично-дорожной сети.

"Учитывая отсутствие правовых оснований на размещение, объекты обладали признаками самостроя", – отметил глава ведомства Иван Бобров.

В данный момент проблема с соблюдением земельного законодательства решена. Автомобилисты могут свободно парковать свои транспортные средства. На территории имеется 45 парковочных мест.

Между тем столичная Госавтоинспекция призвала водителей не садиться пьяными за руль в период новогодних праздников. Рейды в профилактических целях будут проводиться на территории Москвы с понедельника, 30 декабря. Они завершатся с окончанием новогодних праздников.

Сотрудники ГАИ готовы оперативно реагировать на информацию о водителях в состоянии алкогольного опьянения.