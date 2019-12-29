Москвичи отметят Новый год в космическом стиле

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В новогодние праздники, с 31 декабря по 5 января, в центре города проведут более тысячи мастер-классов, посвященных космической теме, в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Посетить тематическую зону "Грезы о земле и небе. 1920–1930-е годы" горожане смогут на Тверской улице, которая расположится от Козицкого переулка до Столешникова. Там оборудуют пятиметровые башни-ракеты из металлических прутьев. Неподалеку также разместится "Стартовая площадка" с инсталляцией из ракет, готовящихся к взлету.
А у арт-объекта "Космический корабль желаний" возле дома № 15 на Тверской улице проведут мастер-классы по чеканке. Гостям предложат отчеканить свое пожелание на металлическое пластине, а после прибить ее к ретро-футуристическому космическому кораблю. Также все желающие смогут обшить алюминиевыми и медными пластинами восьмиметровый каркас корабля.
Аттракцион-карусель "Космический полет" открыт возле Тверской площади. Инсталляция "Ракета с Белкой и Стрелкой" появится на участке – от Столешникова переулка до начала Тверской улицы. Горожане смогут посидеть в космическом корабле вместе с собакой и наряженной елкой.
Какие блюда попробовать на фестивале "Путешествие в Рождество"
Тематическая зона "Космическая миссия. 1970–1980-е годы" займет Охотный Ряд и Моховую улицы. Там сделают тоннель "Космос", внутри которого будут изображены макеты реальных космических кораблей и различные футуристические композиции и рисунки.
Двухметровый арт-объект "Солнечная система" расположится на Охотном Ряду. Композиция будет выполнена в форме книги, на страницах которой разместится трехмерный макет Солнечной системы. На праздничных площадках гости смогут узнать о расстоянии от Земли до Марса, Сатурна и других небесных тел.
Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 12 января. Он будет проходить на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы. Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года".
Главным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади стал новогодний лес, где гости фестиваля совершат путешествие по европейским городам – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.
Всего в рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Открыты 18 бесплатных каруселей.
На Тверской улице Москвы устанавливают праздничные декорации
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