Дептранс предупредил о раннем вечернем разъезде в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вечерний разъезд в Москве начнется в 16:00 в пятницу, 29 ноября, предупредил департамент транспорта в своем телеграм-канале.

Сейчас интенсивное движение наблюдается на внешних сторонах Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Бережковского моста и МКАД возле Бесединского шоссе, а также на внутренней стороне МКАД вблизи улицы Свободы.

Позже локальные затруднения могут возникнуть на внутренней стороне МКАД в районе Химкинского моста, ТТК в обоих направлениях возле улицы Сущевский Вал и Ленинградском шоссе в сторону Подмосковья.

В связи с вечерним разъездом ведомство посоветовало жителям и гостям столицы выезжать до него или отложить поездки на личном транспорте. Департамент также рекомендовал воспользоваться общественным транспортом.

На движение могут повлиять короткий рабочий день, ремонтные работы на дорогах и ДТП.

Между тем график движения поездов МЦД-1 продолжит меняться с 30 ноября по 14 декабря. На участке от Савеловской до Бескудникова поезда проследуют по одному пути с 23:00 до 07:00. Кроме того, с 3 по 6 декабря от Савеловской до Кунцевской с начала движения до 06:00 поезда будут следовать по пути на Лобню. По пути на Одинцово поезда проследуют с 10 по 13 декабря от Савеловской до Фили.

Также внесены изменения в расписание движения поездов "Аэроэкспресс" в утренние и вечерние часы.