График движения поездов МЦД-1 изменится с 30 ноября по 14 декабря

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

График движения поездов МЦД-1 продолжит меняться с 30 ноября по 14 декабря. На участке от Савеловской до Бескудникова поезда проследуют по одному пути с 23:00 до 07:00. Об этом сообщил Дептранс в своем телеграм-канале.

Кроме того, с 3 по 6 декабря от Савеловской до Кунцевской с начала движения до 06:00 поезда будут следовать по пути на Лобню. По пути на Одинцово поезда проследуют с 10 по 13 декабря от Савеловской до Фили.

Тем временем на Савеловском направлении увеличат интервалы движения после 19:00 – до 15 минут, после 23:00 – до 1 часа, а с начала движения до 07:30 – до 40 минут. Помимо этого, ряд поездов проследует Дегунино не останавливаясь. Некоторые поезда дальнего следования пригорода из области будут следовать от и до Лобни и Бескудникова.

Изменения запланированы и на Белорусском направлении. Там будут увеличены интервалы до 15 минут после 21:00, до 40 минут – после 22:00 и с начала движения до 07:30. В вечерние часы некоторые поезда, отправляющиеся из Одинцова, будут следовать до или от Белорусского вокзала. Ряд составов проследует мимо станций Беговая, Тестовская, Сетунь, Немчиновка и Баковка без остановки.

Кроме того, внесены изменения в расписание движения поездов "Аэроэкспресс" в утренние и вечерние часы.

Ранее сообщалось, что на Савеловском направлении специалисты продолжат установку конструкций конкорса. Технологические окна запланированы на период с 23:00 30 ноября до 07:00 1 декабря. В это же время с 13 и 14 декабря движение поездов по первому пути перегона Москва-Бутырская – Бескудниково будет временно приостановлено, а поезда проследуют по соседним путям.