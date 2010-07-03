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Город

13:07

Надземные переходы через Дмитровское шоссе построят к 2023 году

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Москвы планируют построить три надземных пешеходных перехода через Дмитровское шоссе и железнодорожные пути Савеловского направления МЖД до 2023 года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что новый переход возведут в районе улицы Яблочкова. На данный момент есть подземный переход через Дмитровское шоссе, передает "Интерфакс".

Новый переход обеспечит передвижение пешеходов через Дмитровское шоссе и железнодорожные пути Савеловского направления МЖД в районе гостиницы "Молодежная".

Ранее сообщалось, что под путями Савеловского направления МЖД планируется строительство пешеходного тоннеля. Будущий тоннель позволит пешеходам без риска для жизни переходить железную дорогу, чтобы пройти от перекрестка Дмитровского шоссе к улице Яблочкова. Тоннель станет продолжением уже существующего подземного перехода через Дмитровское шоссе. Его длина составит 55 метров, а ширина – 4 метра.

Необходимость строительства переходов на этих участках связана с тем, что за последние четыре года там травмировалось более десяти человек. Строительство тоннелей обусловлено и постройкой первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД).

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