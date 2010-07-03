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Город

12:09

Алкоголь может пропасть из супермаркетов столицы

город общество

Алкоголь может пропасть из столичных супермаркетов

Алкоголь может пропасть из крупнейших столичных торговых сетей. В последнее время супермаркеты стали все чаще сталкиваться с отказами в продлении или выдаче лицензий на торговлю спиртными напитками, сообщает телеканал Москва 24.

В министерстве финансов отметили, что такая ситуация сложилась из-за штрафов, которые торговые сети не выплатили до сих пор. В свою очередь, ретейлеры считают, что сроки оплаты еще не истекли. Затянувшийся спор может привести к лишению магазинов права на торговлю алкоголем, что грозит потерей до 15% всей выручки.

В Минпромторге пообещали разработать поправки, которые помогут решить проблему. Ведомство предлагает отзывать лицензии только в том случае, если штраф был просрочен.

"Вся проблема в том, что эту систему создавало казначейство и (В системе работает. – Прим. ред.) совершенно чудовищное количество органов. К сожалению, они не всегда снимают эти штрафы. У нас уже есть случаи, когда предъявляется претензия, что есть информация о неоплаченном штрафе, а штраф уже оплачен несколько лет", – отметил заместитель исполнительного директора АКОРТ Владимир Ионкин.

Ранее в Минздраве заявили, что законопроект по изменению возраста легальной продажи крепкого спиртного до 21 года может поспособствовать увеличению продолжительности жизни.

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