Роспотребнадзор предупредил о клещах в семи столичных парках

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В семи московских парках замечены клещи, которые уже успели покусать москвичей. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Опасных кровососущих нашли в Измайловском, Ботаническом и Терлецком парках, лесопарках Лосиный остров и Сокольники, а также в лесопарковых зонах в Зеленограде и ТиНАО.

Покусанные жители принесли на исследования 2 439 клещей, из них 160 были заражены боррелиями. Ни одного клеща с энцефалитом не обнаружено.

Ведомство предупреждает, что, отправляясь в парк или лесопарковую зону, необходимо обработать открытые участки тела и одежду репеллентами и гулять только по специально выделенным дорожкам. Такие же правила касаются грибников, которые собирают "лесной урожай" в Московском регионе.

Ранее сообщалось, что энцефалит выявили в нетипичных для него регионах РФ в 2023 году. В Роспотребнадзоре заявили, что перечень эндемичных территорий России по клещевому вирусному энцефалиту будет пересмотрен из-за результатов мониторинга за инфекциями. В него внесут четыре района Якутии – Алданский, Нерюнгринский, Ленский и Олекминский.

Что делать при укусе клеща