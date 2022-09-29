Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей 29 и 30 сентября

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Доступ посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт 29 и 30 сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр по связям с прессой и общественностью ФСО.

Там пояснили, что ограничения связаны с подготовкой и проведением государственных мероприятий.

Также центральные улицы и набережные в Москве будут временно закрыты для движения транспорта в пятницу, 30 сентября. С 06:00 не будет движения по улицам Ильинке, Варварке, Москворецкой, Кремлевской, Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту и площади Васильевский Спуск.

В августе в Мавзолей Ленина на Красной площади образовалась почти километровая очередь из-за наплыва туристов. Отмечалось, что такого ажиотажа посетителей не наблюдалось уже давно.



Центральные улицы Москвы временно перекроют 30 сентября

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