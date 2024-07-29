Кандидаты в МГД из команды Собянина обсудили наказы москвичей в сфере экологии

Фото: пресс-служба МГРО ЕР

В штабе общественной поддержки "Единой России" состоялась программная сессия "Экология города: малые реки и пруды, сохранение водных ресурсов", на которой члены команды Сергея Собянина обсудили предложения москвичей по реабилитации водных артерий и прудов столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Тема обсуждения – это экология, малые реки и водоемы Москвы. Эти вопросы перед нами ставят москвичи постоянно, мы получаем от них наказы, просьбы и предложения. <…> Предлагаю сегодня обсудить, что нам включить в программу партии для того, чтобы реализовывать в ближайшие годы", – сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, который выступил модератором дискуссии.

Он добавил, что на территории Москвы находится более тысячи различных водных объектов. По его словам, любой водный объект необходим с точки зрения экологии и сохранения флоры и фауны, включая краснокнижных растений и животных.

В свою очередь, вице-спикер Мосгордумы, лидер фракции "Единой России" в столичном парламенте Степан Орлов отметил, что водные объекты играют большую роль для развития туристического потенциала Москвы.

"Город очень много вкладывает в реабилитацию водных объектов, идет постоянная очистка прудов, озер, малых рек, укрепление берегов. Создаются фантастически красивые набережные. Набережные малых рек, набережные прудов и озер включают в туристические маршруты, прогулочные маршруты", – сказал он.

Орлов также выступил с инициативой о разработке закона о наименовании географических объектов во исполнении федерального закона. Он уточнил, что после этого появится возможность давать названия, например, острову на малой реке или пруду.

Директор парка "Яуза" Александр Сапронов рассказал, что на сегодняшний момент благоустроительные работы в парке завершены практически на 90%, и люди тянутся к реке Яузе, хотят проводить больше времени у воды, что требует создания соответствующей инфраструктуры.

"У нас есть огромный проект нашего округа (Северо-Восточный административный округ Москвы – Прим. ред.) "Чистые реки СВАО", в рамках которого мы ведем работу по приспособлению реки к активного отдыху: это сапы, байдарки, каяки и прочее", – рассказал Сапронов.

Руководитель исполкома "Единой России" в Москве Максим Руднев выступил с инициативой об увеличении количества прудов, разрешенных для купания. По его словам, это лето показало, что люди нарушают закон и все равно купаются там, где запрещено.

В свою очередь, депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова предложила внести пруды в зоны особо охраняемых природных территорий, так как вокруг них много растительности.

"Мое предложение – чтобы наши пруды носили этот статус. И тогда и другие службы города будут стараться и высаживать там зеленые насаждения, благоустраивать территорию соответствующим образом", – заявила она.

Директор Московского зоопарка, инженер-эколог Светлана Акулова в своем выступлении обозначила три направления, по которым, по ее мнению, следует вести дальнейшую работу по реабилитации водных объектов в столице.

"Это поддержка мониторинга качества воды. Второе направление – это забота о флоре и фауне водоемов. Например, в водоемах Москвы обитает около 40 видов рыб. Но, к сожалению, в новое издание "Красной книги" вошли 16 видов рыб. Поэтому здесь тоже нужно работать для сохранения наших рыб. И третье направление – это обязательно уделять внимание благоустройству прибрежных зон. И нужно обращать внимание не только на благоустройство, которое направлено на жителей и москвичей, а обязательно делать упор на программы по восстановлению экосистем", – сказала Акулова.

В сентябре в Москве пройдут выборы депутатов. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября. На сайте "ПОЛИТМОСКВЫ" можно ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму, также на сайте представлены кандидаты в депутаты ТиНАО. Проголосовать можно будет онлайн или на избирательном участке.

Ранее депутат Мосгордумы Людмила Гусева пообещала взять на контроль вопрос очистки прудов в Южном Бутово. Она назвала каскад прудов уникальной особенностью района. По ее словам, водоемы должны быть чистыми и ухоженными, а территория рядом с ними – благоустроенной.

