Одну из улиц Москвы назовут в честь президента музея Пушкина Антоновой

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Одну из улиц Москвы назовут в честь многолетнего директора, а затем президента Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Документ с соответствующей рекомендацией Владимира Путина опубликован на официальном портале правовых актов.

"Рекомендовать правительству Москвы рассмотреть вопрос о присвоении имени И. А. Антоновой одному из объектов улично-дорожной сети Москвы", – говорится в указе президента.

Этим же указом Путин поручил правительству учредить 13 стипендий имени Антоновой. Их будут выдавать студентам-искусствоведам. При этом на 12 стипендий могут претендовать те, чья специализация – "Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия", а на одну – для будущего специалиста направления "История искусств".

Согласно документу, таким образом отмечается большой вклад Антоновой в развитие российской культуры и музейного дела.

Ранее сообщалось, что институт мировых цивилизаций в Москве переименовали в Университет имени В. В. Жириновского. В партии отметили, что считают такое решение оправданным, напомнив, что именно Жириновский был основателем этого учебного заведения.

