Баженов считает, что модернизация школ и поликлиник Москвы задаст новый тренд по стране

Фото: Максим Манюров
Благодаря масштабной модернизации столичных школ и поликлиник удастся сделать облик города более современным. Такого мнения придерживается лидер общественного движения Тимофей Баженов.
"Большинство имеющихся в столице поликлиник были построены 50–60 лет назад. В свое время они были актуальны, но сегодня и внешний облик, и подход к пациентам давно морально устарели. То же касается и школ. Современный мир требует принципиально нового подхода к образованию", – сказал он.
Общественник указал на важность ранней профориентации и отметил, что система должна помогать выпускникам определиться, чем бы они хотели заниматься во взрослой жизни. По его мнению, беспроцентные образовательные кредиты с отсрочкой платежа на пять лет позволили бы детям из семей с невысоким достатком получить качественное высшее и профессиональное образование.
Баженов подчеркнул, что масштаб и важность описанного плана сложно переоценить. Если проект будет успешно реализован в Москве, то модернизация коснется школ и поликлиник в других городах России.
Он напомнил, что центры госуслуг "Мои документы" первоначально заработали в столице, а после обслуживать граждан в соответствии с новыми стандартами стали по всей стране.
Ранее Сергей Собянин сообщил об инициативе "Единой России" модернизировать школы и поликлиники города. В рамках модернизации будут реконструированы 137 поликлиник Москвы. Изменения коснутся внешнего облика зданий, оснащенности новым оборудованием и способа общения с пациентами. После начнется модернизация старых школ.
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