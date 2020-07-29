До конца года в Москве планируют построить четыре подстанции скорой помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
До конца года в городе запланировано построить четыре подстанции скорой помощи. Об этом заявил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Подстанции скорой медицинской помощи предназначены для оказания внебольничной и внеполиклинической помощи населению и будут работать круглосуточно. Как показала практика, в период борьбы с коронавирусной инфекцией подстанции скорой помощи очень востребованы в Москве", – объяснил Загрутдинов.
По его словам, для предоставления качественной медпомощи подобные объекты нужно продолжать строить.
Первая подстанция будет расположена в Бабушкинском районе на улице Летчика Бабушкина, доме 13а. Вторую возведут в Даниловском районе на улице Ленинской Слободе, владении 5.
Третья разместится в городе Московском, а четвертая – в поселке Коммунарка.
Отмечается, что на первых этажах зданий будут гаражи на 20 машин и автомойка. Еще в зданиях подстанций будут помещения, где смогут отдыхать специалисты выездных бригад.
Ранее говорилось, что в Москве планируют построить 60 объектов здравоохранения до конца 2023 года. Дополнительные 1,5 тысячи коек городская система здравоохранения получит за счет 14 новых больничных корпусов.
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