14:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Масштабная реконструкция электроподстанции "Гольяново" завершится до конца года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
"В результате реконструкции мощность подстанции увеличится на почти 60% за счет замены двух трансформаторов. Вместо трансформаторов мощностью по 63 МВА установят новые, по 100 МВА каждый, один из них уже смонтирован и введен в работу", – сказал Бирюков.
Он уточнил, что это позволит создать запас мощности для присоединения новых потребителей и поддержать активное развитие инфраструктуры района Гольяново и Восточного административного округа в целом. Дополнительные мощности в том числе задействуют при возведении новой станции Арбатско-Покровской линии метро и более миллиона квадратных метров жилья.
"На подстанции установлено новейшее электрооборудование преимущественно отечественного производства: трансформаторы – Тольяттинского завода, выключатели произведены в Самаре. Оборудование надежное, современное, ни в чем не уступает зарубежным аналогам", – сказал Бирюков.
Он напомнил, что подстанция "Гольяново" обеспечивает централизованное электроснабжение промышленных предприятий, жилых зданий и социальных объектов.
Ранее сообщалось, что детская школа искусств появится в Гольянове. Там построят в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс, три детских сада на 500 мест, образовательный комплекс на 500 учащихся. Возле существующей школы возведут учебный корпус на 275 мест.
Территорию микрорайонов благоустроят. Зеленые зоны вдоль улиц приведут в порядок не только внутри кварталов, но и на прилегающей местности. Можно будет увидеть новые скверы, пешеходные тротуары, велодорожки, скамейки. Также там установят специальное освещение.
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