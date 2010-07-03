В парке "Остров Мечты" появится зона джунглей

Фото: пресс-служба "Острова Мечты"

В парке "Остров Мечты" завершается отделка тематической зоны "Маугли в стране динозавров". Строители возводят тематические сооружения в стилистике древних городов общей площадью декорирования более 20 тысяч квадратных метров.

"Маугли в стране динозавров" − самая большая тематическая зона в парке. Ее площадь составляет 13 тысяч квадратных метров. Зона стилизована под руины древних городов, спрятанные в зарослях густых джунглей. Площадь декоративных скал и камней составляет около 20 тысяч квадратных метров.

В основу идеи тематизации зоны легла история книги "Маугли в Стране Динозавров", выпущенной компанией "Остров Мечты" в 2017 году. По сюжету, Маугли подружится с динозаврами, и они сообща преодолеют возникающие на пути трудности.

"Декорирование тематических зданий и строений выполняется с помощью художественной резки по архитектурному бетону. Это негорючий, экологически чистый и безопасный материал. От традиционного товарного бетона он отличается тем, что изготовлен на основе смеси цемента и различных добавок-пластификаторов. Процесс отделки состоит из нескольких этапов. Например, для формирования декоративной поверхности скалы сначала формируется металлический каркас, затем закрепляется специальная сетка, на которую наносится бетон. После этого скульптор формует скалу, придавая ей финальный образ", – сообщил руководитель проекта "Остров Мечты" Константин Голубев.

В проекте задействовано много художников, 3D-проектировщиков, конструкторов, архитекторов, инженеров строительного контроля и других специалистов. В работе над созданием тематических зон принимает участие более 700 экспертов.



Фото: пресс-служба "Острова Мечты"

"Для воплощения в жизнь нашей масштабной задумки мы обратились к зарубежной экспертизе и пригласили, например, арт-директора из Италии с большим опытом реализации проектов в европейских парках. Большинство эскизов и решений вышли именно из-под его карандаша. Скульпторы и художники, которые создают декоративные элементы тематических зон – это довольно редкие и очень ценные кадры", – отметил технический директор парка "Остров Мечты" Иван Шоль.

В зоне динозавров разместится восемь аттракционов. Наиболее экстремальным из них станет "Храм огня". На площадках восьми тематических зон будет 27 аттракционов: экстремальные, семейно-экстремальные, семейные и детские. Большая часть из них уже смонтирована.

На территории парка создаются 17 строений высотой от одного до трех этажей. Там откроют кафе, тематические рестораны и сувенирные магазины.

Ранее стало известно, что строительство моста над Кожуховским затоном к парку "Остров мечты" будет завершено к ноябрю.

