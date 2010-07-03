Мост к "Острову мечты" достроят к ноябрю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов сообщил, что строительство моста над Кожуховским затоном к будущему парку "Остров мечты" будет завершено к ноябрю. Его слова приводит Агентство "Москва".

"Сегодня суммарно строительная готовность около 70%. Причем осталось 36 метров доделать", – отметил Аксенов, добавив, что в ноябре соединяющий два берега и два микрорайона мост начнет полноценно функционировать.

Прежде заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что при возведении объекта используются технологии, аналогичные тем, что применялись при строительстве Крымского моста. Его длина составит 680 метров. Мост будет частью новой шестиполосной магистрали, обеспечивающей доступ к тематическому парку "Остров мечты" в Нагатинской пойме и к полуострову ЗИЛ.

Ранее стало известно, что всего до конца 2019 года будут построены четыре автомобильных моста через Москву-реку и Сетунь: помимо объекта в Кожуховском затоне, это два моста через реку Сетунь в районе Раменки и мост, который возводят в рамках строительства Северо-Западной хорды – он соединит улицу Народного Ополчения и Нижние Мневники.

30 июня Сергей Собянин на своей странице во "ВКонтакте" сообщил, что в ближайшие годы в столице приведут в порядок 150 километров набережных: благоустройство запланировано в районах ЗИЛ, Замоскворечье, Капотня, в Кожуховском затоне и на берегу Сходни.