На портале "Узнай Москву" доступен новый маршрут

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале "Узнай Москву" появился новый маршрут. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Новый маршрут называется "Прогулка по церквям и монастырям древней столицы в День Крещения Руси". Появление маршрута приурочено к Дню Крещения Руси, который ежегодно отмечается 28 июля.

"Прогулка по этому маршруту займет чуть более двух часов. За это время предстоит посетить 15 монастырских комплексов и храмов, где в последние годы проводилась реставрация", – рассказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Экскурсия начнется возле Новоспасского монастыря, который был возведен в XV веке. Там находятся церковь Знамения, Никольская церковь, колокольня, пятигранная башня и трапезная.

Далее горожан проведут к храму Никиты Мученика на Швивой горке. Затем маршрут пройдет через улицу Рождественка, к ансамблю Рождественского монастыря. Завершится экскурсия у храма "Малое Вознесение" на Большой Никитской улице.

Для подробного ознакомления с маршрутом нужно зайти в раздел "Маршруты" на портале "Узнай Москву", после чего выбрать вкладку "Прогулку по церквям и монастырям древней столицы в День Крещения Руси". Описание также есть в приложении, доступном в App Store и Google Play.

Ранее сообщалось, что на портале "Узнай Москву" появился маршрут, посвященный семье московских купцов и коллекционеров Щукиных. Маршрут начинается в Таганском районе, где в XIX веке в одном из домов обосновался отец коллекционеров Иван Щукин.

Проект "Узнай Москву" содержит описания более 1,7 тысячи зданий и сооружений, 607 памятников, 290 музеев, 170 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 76 тематических прогулочных маршрутах.

