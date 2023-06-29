Ростокинский завод железобетонных конструкций открыл новую производственную линию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Компания "ДСК-1 – Ростокино" в ходе второго этапа модернизации Ростокинского завода железобетонных конструкций установила новую производственную линию по изготовлению плит перекрытия. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Специалисты закончили установку современного оборудования, которое позволило увеличить площадь производимых плит перекрытия. Это дает возможность проектировать помещения большей площади. В сутки новая линия сможет выпускать около 60 изделий с потенциалом роста на 20–30%", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Второй этап модернизации, отметил управляющий партнер группы компаний по сегменту "Московская область" Даромир Обуханич, стартовал осенью 2022 года. Модернизация позволила перейти на гибкое производство, уйти от серийности и начать возводить дома по индивидуальным проектам индустриальным способом.

Помимо этого, в ходе обновления усилили строительные конструкции пролетов, изменили конструкции и пути вывозных тележек, которые используются для доставки на склад изделий больших габаритов. Цех сделали более светлым, модернизировав систему освещения.

Благодаря модернизации завод увеличит мощность до 340 тысяч квадратных метров и даст городу почти 100 рабочих мест.

В целом развитие производственных площадок позволяет компаниям наращивать объем производительности, выстраивать коммуникации с партнерами и осваивать новые рынки сбыта. Для предпринимателей также доступны более 20 системных мер поддержки от города, в том числе субсидии и целевые займы.

Ранее стало известно, что по итогам первого квартала 2023 года выручка предприятий малого и среднего бизнеса в Москве составила 2,5 триллиона рублей. Более 21% прибыли в первом квартале 2023 года обеспечили обрабатывающие производства – 521,4 миллиарда рублей. Остальную часть средств удалось заработать торговым и финансовым предприятиям города.



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