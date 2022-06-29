Бочкарев: станция "Новаторская" Троицкой линии метро построена на 60%

11:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Процесс строительства станции "Новаторская" Троицкой линии Московского метрополитена завершен на 60%, рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"В настоящее время на станции "Новаторская" Троицкой линии ведется полный спектр земляных и монолитных работ, продолжаются работы по архитектурной отделке служебных помещений, а также ведется сооружение части тупиков под защитой экрана из труб", – сказал он.
По его словам, станция будет иметь два пассажирских вестибюля, приспособленных для маломобильных пассажиров. По словам гендиректора компании-генподрядчика "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, потолок платформенной части "Новаторской" облицуют шлифованными панелями из алюминия с углублениями, в которых установят светильники.
"Рисунок потолка будет продолжен и в верхней части путевых стен, оформленных в матричной технике с использованием анодированных под нержавеющую сталь и выкрашенных в оранжевый цвет алюминиевых панелей", – рассказал он.
Кравцов добавил, что пол платформы и колонны будут оформлены светло-серым гранитом с черным цоколем из габбро-диабаза.
Ранее сообщалось, что участок Троицкой линии столичной подземки от станции "Новаторская" до станции "Бачуринская" построен на 56%. Длина участка будет равна 13 километрам. На нем построят, кроме "Тютчевской", станции "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Улица Генерала Тюленева" и "Мамыри".
Собянин заявил, что Троицкая линия станет одним из самых больших радиусов столичного метро
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