Школу с дендропарком и детский сад построят в Хорошёво-Мнёвниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Школу с дендропарком и детский сад c огородом построят в Хорошёво-Мнёвниках, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Школу на 550 мест и детский сад на 170 мест планируют сдать в эксплуатацию до конца текущего года. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Первым планируют сдать детский сад, его площадь в пристройке составит 2,6 тысячи квадратных метров. В четвертом квартале ожидается сдача школы, площадь которой составит более 8,3 тысячи квадратных метров.

В школьном дендропарке высадят редкие виды деревьев и кустарников, а во дворе детсада создадут пространство для высадки детьми растений. Два объекта возводят рядом с многофункциональным жилым комплексом.

Ранее сообщалось, что к новому учебному году в столице планируют завершить строительство и открыть 20 образовательных учреждений. Только с начала этого года в Москве построили семь детских садов и одну школу.

Всего по итогам этого года в столице появится 16 новых детских садов на 4,5 тысячи малышей и 24 школы на 13,5 тысячи учащихся. Из 40 зданий, вводимых в эксплуатацию в этом году, 13 возведут инвесторы.

