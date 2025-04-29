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29 апреля, 16:19

Город

Мотогруппы спасателей приступят к патрулированию в Москве 1 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Спасатели на мотоциклах начнут патрулировать все административные округа Москвы 1 мая. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Мотогруппы пожарно-спасательного центра привлекают для ликвидации последствий ДТП, оказания первой помощи пострадавшим в различных происшествиях, поиска потерявшихся в лесу, содействия в тушении пожаров. Ежегодно они совершают около 2 тысяч выездов", – отметил вице-мэр.

В маршруты мотогрупп войдут лесопарковые территории и зоны отдыха. Бирюков указал, что благодаря своей мобильности и маневренности они зачастую прибывают на место происшествия первыми, оценивают обстановку и оказывают помощь до приезда основных подразделений.

Перед новым сезоном спасатели прошли специальную подготовку, в рамках которой отработали навыки оказания первой помощи, вождение мотоцикла, применение на практике аварийно-спасательного и альпинистского снаряжения.

Ранее Сергей Собянин рассказал об уникальном пункте управления в Московском авиацентре. Он был создан на базе КАМАЗ и призван обеспечивать работу оперативной группы в условиях, где необходима высокая проходимость и автономность. Мэр обратил внимание, что с помощью данного оборудования сотрудники авиацентра могут выполнять поставленные задачи, даже если команда долго находится за пределами базового аэродрома.

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