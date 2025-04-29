Сезон катания на лодках начался на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На ВДНХ открыли сезон катания на лодках, сообщает на сайте пресс-служба выставочного комплекса.

"29 апреля заработала лодочная станция "Алые паруса" на 3-м Каменском пруду. 1 мая еще один пункт проката откроется на Дворцовом пруду", – говорится в сообщении.

Также гостям доступны водные велосипеды. Сообщается, что при хороших погодных условиях сезон катания продлится до конца сентября.

В пресс-службе уточнили, что флот лодочной станции состоит из 30 гребных весельных лодок и четырех водных велосипедов.

Покататься на лодках можно с понедельника по четверг с 11:00 до 22:00. В пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни совершить прогулку можно с 10:00 до 22:00.

В комплексе рассказали, что на Дворцовом пруду флот состоит из 16 лодок и 15 катамаранов. Он открыт с понедельника по четверг с 11:00 до 21:00. В пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни он работает с 11:00 до 22:00.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ 17 мая состоится московский этап всероссийских соревнований "Российский азимут". Навыки ориентирования на местности смогут проверить более 1,5 тысячи человек. Для участников проведут мастер-классы по чтению спортивных карт.

Уточняется, что участие бесплатное, по предварительной записи.