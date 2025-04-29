Проект "Открой#Моспром" подготовил экскурсии по историческим предприятиям к 9 Мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Экскурсии по историческим предприятиям Москвы пройдут с 5 по 16 мая в рамках проекта "Открой#Моспром", передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он напомнил, что город развивает промышленный туризм и реализует проекты для популяризации индустриального сектора столицы. Это помогает привлекать на производства молодых специалистов, а также знакомить горожан с прошлым и настоящим московской промышленности.

Участники экскурсий смогут больше узнать об истории заводов, которые работали в годы Великой Отечественной войны, а также посетить производства, сохранившие историческую преемственность и традиции.

В рамках программы москвичи посетят "Москабельмет". Этот завод выпускает оптические, силовые и контрольные кабели, медную катанку и проволоку для энергетики, строительства, транспорта и других сфер. В период ВОВ предприятие было единственным поставщиком кабельной продукции в стране.

Экскурсии запланированы и в кондитерском концерне "Бабаевский", который работает в столице 220 лет. Гостям расскажут об истории фабрики, в том числе в годы войны. Тогда она была перепрофилирована для выпуска пайков и пищевых концентратов.

Еще один участник проекта – фабрика "Свобода", занимающаяся созданием косметики и средств личной гигиены. Во время войны часть ее мощностей эвакуировали в Свердловск (ныне – Екатеринбург), однако производство в Москве продолжало работать. Там наладили выпуск мыла и глицерина, необходимого для армии.

В ходе экскурсионного тура по НПО "Наука" участники узнают о современных технологиях и инновациях в решениях отечественной авиации и космосе. В 1941 году предприятие выпускало радиаторы для истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков.

Также москвичи могут посетить с экскурсией НПП "Темп" имени Короткова. Предприятие разрабатывает гидромеханические и электронные агрегаты систем топливопитания и автоматического управления двигателей. В 1940-м конструкторский отдел завода выделили в самостоятельное производство, которое разработало и внедрило целый ряд карбюраторов для авиационных двигателей.

Регистрация для участия в экскурсиях доступна на сайте проекта "Открой#Моспром".

Ранее в столице появилась подборка маршрутов к 80-летию Победы. Она находится в разделе "Весна в Москве" туристического сервиса Russpass. Жителям и гостям столицы предлагается побывать на выставках в честь 9 Мая, пройтись по историческим местам и узнать о подвигах защитников Родины.