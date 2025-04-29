Завершены работы на дублере Филевского канализационного канала в Москве

Фото: пресс-служба АО "Мосводоканал"

В Москве завершены регламентные работы на дублере Филевского канализационного канала, который является главной магистралью водоотведения северо-востока и запада столицы, а также Красногорска, Химок и других городов Подмосковья. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Регламентные работы затронули участок дублера основного канала протяженностью свыше 1,2 километра и диаметром три метра. Данный участок обеспечивает надежность всего сооружения и гарантирует, что любые изменения гидравлических режимов Филевского канализационного канала будут незаметны для горожан.

Филевский канализационный канал – это масштабный инфраструктурный объект, который был построен в 1973 году. Он проходит от Живописной улицы вдоль Карамышевской набережной.

Эксперты Мосводоканала очистили инженерное сооружение от иловых отложений механическим способом. Работы проводились с двух сторон одновременно. Уточняется, что средняя глубина залегания канала составляет порядка 16 метров. Чтобы работы велись безопасно для сотрудников, место оборудовали принудительной вентиляцией.

В столичном комплексе городского хозяйства напомнили, что работы стартовали в феврале 2025 года и были закончены в самые короткие сроки. Проводились они круглосуточно с применением спецтехники, в том числе с передвижной электростанцией мощностью 400 киловатт, краном, самосвалами, электрическими тележками и средствами малой механизации. На реализацию проекта ушло 2 месяца.

Ранее в Москве начались работы по возведению трамвайной линии от Комсомольской площади до станции метро "Чистые пруды". Линия пройдет по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова в Красносельском и Басманном районах столицы. Она соединит восточные районы города с южными и центральными.