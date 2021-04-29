Наталья Сергунина рассказала о новом проекте для малого бизнеса в Москве

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ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) запустило онлайн-проект "Гайд по открытию – франшиза". Он включает в себя несколько блоков, помогающих предпринимателям решать вопросы. На данный момент проект работает в тестовом режиме.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, франшиза является популярным у столичных бизнесменов форматом работы.

"Новый проект поможет разобраться с распространенными вопросами и сделает процесс открытия собственного дела еще проще. На одном ресурсе собраны все необходимые сервисы и полезная информация", – уточнила она.

В рамках первого блока участники смогут выбрать франшизу из каталога, а также изучить детальную информацию о ней и подать заявку на ее покупку.

Следующий блок поможет выбрать подходящее помещение с помощью онлайн-услуги МБМ "Подбор городских помещений" или списка, который был предоставлен партнером проекта. Третий блок – бесплатный образовательный видеокурс для начинающих франчайзи "Школа франчайзинга", содержащий теоретическую базу и комплекс практических занятий, посвященных открытию и развитию бизнеса по франшизе.

Ранее Наталья Сергунина рассказала, что в благотворительном сервисе на портале мэра и правительства Москвы появилась функция настройки автоматических платежей.