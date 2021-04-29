Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

10:15

Наталья Сергунина рассказала о новом проекте для малого бизнеса в Москве

город

Фото: depositphotos/aa-w

ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) запустило онлайн-проект "Гайд по открытию – франшиза". Он включает в себя несколько блоков, помогающих предпринимателям решать вопросы. На данный момент проект работает в тестовом режиме.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, франшиза является популярным у столичных бизнесменов форматом работы.

"Новый проект поможет разобраться с распространенными вопросами и сделает процесс открытия собственного дела еще проще. На одном ресурсе собраны все необходимые сервисы и полезная информация", – уточнила она.

В рамках первого блока участники смогут выбрать франшизу из каталога, а также изучить детальную информацию о ней и подать заявку на ее покупку.

Следующий блок поможет выбрать подходящее помещение с помощью онлайн-услуги МБМ "Подбор городских помещений" или списка, который был предоставлен партнером проекта. Третий блок – бесплатный образовательный видеокурс для начинающих франчайзи "Школа франчайзинга", содержащий теоретическую базу и комплекс практических занятий, посвященных открытию и развитию бизнеса по франшизе.

Ранее Наталья Сергунина рассказала, что в благотворительном сервисе на портале мэра и правительства Москвы появилась функция настройки автоматических платежей.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать