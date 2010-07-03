Тематический поезд "Московская весна a cappella" пустили на Кольцевой линии метро

Тематический поезд "Московская весна a cappella" вышел на Кольцевую линию столичной подземки. Поезд посвящен творческому фестивалю и международному конкурсу, который пройдет в Москве с 1 по 12 мая, сообщает Агентство "Москва".
"Этот поезд яркого зелено-желтого цвета, весенний. Пассажиры в поездке смогут разгадать головоломки, познакомиться с различными музыкальными фактами, с биографией тех музыкантов, которые принимали участие в фестивале", – рассказала начальник службы внешних связей метрополитена Юлия Дорохина.
По ее словам, поезд будет курсировать по Кольцевой ветке в течение двух недель. За это время он перевезет десятки тысяч пассажиров.
Международный фестиваль и конкурс исполнителей "Московская весна a cappella" пройдет на 51 площадке в разных округах столицы. Главные из них традиционно откроются на площади Революции, Тверской площади, в Камергерском переулке, Кузнецком Мосту и Новом Арбате.
На фестивале выступят около 200 певцов и музыкальных коллективов со всего мира. В День Победы на всех площадках фестиваля прозвучат песни военных лет.
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