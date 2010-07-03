Более 220 заявок поступило на конкурс "Московская весна а cappella"

Фото: acappella.moscow/

Более 220 исполнителей и вокальных коллективов подали заявки на участие в фестивале и конкурсе "Московская весна а cappella". Об этом сообщается в официальной группе фестиваля.

Из них только 62 заявки поступили от зарубежных вокалистов и групп, и свыше 160 – от исполнителей и коллективов из различных регионов России. Всего заявки уже подали участники из 29 стран.

Заявки принимаются от представителей разных жанров и стилей – от джаза и соула до классики и народных песен. Участники будут выступать в четырех номинациях: от одного до трех человек, от двух человек, от пяти человек и от девяти человек.

Прием заявок завершится 10 апреля в 18:00. Для участия необходимо заполнить анкету на сайте фестиваля.

В прошлом году участниками фестиваля стали 184 исполнителя и коллектива из 16 государств и 40 субъектов РФ. Они выступили на 40 сценах по всей Москве. Фестиваль привлек 6,9 миллиона посетителей.