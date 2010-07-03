Песни военных лет прозвучат на площадках фестиваля "Московская весна a cappella"

В День Победы на всех площадках фестиваля "Московская весна a cappella" прозвучат песни военных лет, сообщил журналистам глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
По его словам, к репетициям приступили даже иностранные исполнители, передает Агентство "Москва".
Международный фестиваль и конкурс "Московская весна a cappella" пройдет на 51 площадке с 1 по 12 мая. Главные из них расположатся в центре города − на площади Революции и Тверской площади, в Камергерском переулке, на Кузнецком Мосту и Новом Арбате.
В этом году фестиваль установит новый рекорд по числу иностранных участников, число которых выросло вдвое. Из 25 стран приедут 55 зарубежных коллективов и сольных исполнителей, в том числе из Германии, Австрии, Великобритании, Испании, Италии, США и Китая.
В рамках фестиваля бесплатные концерты можно будет послушать в Парке Горького, на ВДНХ и на сцене-амфитеатре в "Зарядье".
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