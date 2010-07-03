"Московская весна а cappella" пройдет на 51 площадке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Международный фестиваль и конкурс "Московская весна a cappella" пройдет на 51 площадке с 1 по 12 мая. Главные из них расположатся в центре города − на площади Революции и Тверской площади, в Камергерском переулке, на Кузнецком Мосту и Новом Арбате, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Организаторы конкурса рассказали, что в этом году "Московская весна a cappella" установит новый рекорд по числу иностранных участников, число которых выросло вдвое. "Из 25 стран приедут 55 зарубежных коллективов и сольных исполнителей, в том числе из Германии, Австрии, Великобритании, Испании, Италии, США и Китая", − уточнили в пресс-службе оргкомитета.
Музыканты не только порадуют столичную публику своими выступлениями, но и поборются в четырех номинациях конкурса. Около 200 российских и зарубежных исполнителей представят на суд жюри и простых слушателей композиции в жанрах фолк, блюз, K-pop.
Некоторые выступления пройдут на весьма неожиданных площадках, например, на балконах гостиницы "Савой" на Рождественке и дома № 13 на Большой Дмитровке. Музыкальные вечеринки также организуют на воде − на теплоходах, курсирующих по Москве-реке.
В рамках фестиваля бесплатные концерты можно будет послушать в Парке Горького, на ВДНХ и на сцене-амфитеатре в "Зарядье".
Ранее сообщалось, что на конкурс "Московская весна а cappella" подали более 220 заявок музыканты из 29 стран мира. При этом свыше 160 заявок поступило от исполнителей и коллективов из различных регионов России.
В 2018 году участниками фестиваля стали 184 исполнителя и коллектива из 16 государств и 40 субъектов РФ. Они выступили на 40 сценах по всей Москве. Фестиваль привлек 6,9 миллиона посетителей.
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