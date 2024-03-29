Пешеходный бульвар со световыми конструкциями-"деревьями" появится в районе Марьина Роща

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Прогулочный бульвар появится в центральной части нового жилого квартала на северо-востоке Москвы, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заммэра отметил, что для жителей района обустроят площадку со световыми конструкциями-"деревьями", установят деревянные настилы с клумбами, гамаки и качели.

"На бульваре поставят "зеленые" кабинеты – скамейки, огороженные забором из кустарника", – подчеркнул Бочкарев.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что особое внимание в проекте уделят балансу эстетики и эргономики. Малые архитектурные формы для прогулочной аллеи выполнят из экологичных материалов.

"Для мощения пешеходных дорожек мы используем каменную крошку, гальку и другие материалы, поддерживающие экотему", – дополнил архитектор.

По словам Кузнецова, на территории разместят "фототочку" – инсталляцию в виде рамки телефона на каменном основании.

Архитектор подчеркнул, что в качестве озеленения выбрали фруктовые деревья и белый дерен с красными ветвями. По периметру также высадят сирень, иргу, можжевельник, ели, сосны, ивы, клены и липы.

Строительство бульвара находится на начальном этапе. Монолитные конструкции двух зданий выполнены на 64%. Завершить возведение монолита планируется в сентябре 2024 года, заключил Кузнецов.

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