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29 марта, 07:56

Город

Началось заселение новостройки по программе реновации на Щелковском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В районе Северное Измайлово для переселения по программе реновации подготовили восьмую новостройку по адресу Щелковское шоссе, дом 92а, корпус 1. В нее переселятся жители трех домов на Щелковском шоссе (дом 92, корпуса 1, 4 и 5). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"С февраля 2018 года в районе Северное Измайлово переселение затронуло жителей 38 домов, из которых 19 полностью расселены. Первый этап в районе выполнен почти на 84 процента", – рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он также заявил, что в районе по программе реновации строятся шесть жилых комплексов.

Новый дом состоит из четырех монолитных секций разной этажности, в нем 306 квартир. Он расположен в районе с уже сложившейся общественной и транспортной инфраструктурой, которая включает объекты здравоохранения, культуры, торговли, а также несколько образовательных, социальных и государственных учреждений.

Для жителей новостройки доступны удобные автобусные, автомобильные и железнодорожные маршруты, рядом также расположена станция метро "Щелковская". Гулять и отдыхать рядом с домом можно в Измайловском парке и на Гольяновском пруду.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что новые квартиры по программе реновации в этой новостройке смогут получить более 720 человек. По его словам, специалисты департамента городского имущества уже подготовили для них письма с предложениями равнозначного жилья, и первые жители получат их 29 марта. Те из них, у кого есть полная учетная запись на портале mos.ru, смогут выбрать удобную дату и время и записаться онлайн, чтобы осмотреть новую квартиру.

Ранее стало известно, что до конца года в Северном Тушине возведут новостройку по программе реновации. В ней предусмотрено 719 квартир, включая 180 однокомнатных, 410 двухкомнатных и 129 трехкомнатных. Вокруг выполнят благоустройство, а внутри жилых корпусов появится закрытый двор без машин.

До этого сообщалось, что только в районе Крюково в Зеленограде снесли уже 8 старых жилых домов по программе реновации. Очередными демонтированными сооружениями, уточнял глава Депстроя Рафик Загрутдинов, стали три дома на Заводской улице.

Жители Зюзина получат новые квартиры по программе реновации

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