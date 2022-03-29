Переход через МЦК ввели в эксплуатацию в районе станции Ростокино

Фото: Стройкомплекс Москвы

Пешеходный мост через железнодорожные пути Московского центрального кольца в районе проспекта Мира ввели в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Переход свяжет территорию столичного района Ростокино c пассажирскими платформами Ростокино Московского центрального кольца и станцией Северянин Московской железной дороги", – приводятся в сообщении слова председателя комитета Игоря Войстратенко.

Уточняется, что переход расположен недалеко от дома 220А по проспекту Мира. Его длина превышает 54 метра. Отделка выполнена с использованием витражного остекления, а входы спроектированы с учетом требований безбарьерной среды.

Ранее стало известно, что пешеходный мост между Рубцовской и Семеновской набережными реки Яузы у ТПУ "Электрозаводская" готов на 90%. К настоящему времени там уже установили два лифта, продолжается монтаж оборудования, необходимого для электроснабжения, освещения, диспетчерской связи и системы видеонаблюдения.

