Переход через МЦК ввели в эксплуатацию в районе станции Ростокино

Фото: Стройкомплекс Москвы
Пешеходный мост через железнодорожные пути Московского центрального кольца в районе проспекта Мира ввели в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.
"Переход свяжет территорию столичного района Ростокино c пассажирскими платформами Ростокино Московского центрального кольца и станцией Северянин Московской железной дороги", – приводятся в сообщении слова председателя комитета Игоря Войстратенко.
Уточняется, что переход расположен недалеко от дома 220А по проспекту Мира. Его длина превышает 54 метра. Отделка выполнена с использованием витражного остекления, а входы спроектированы с учетом требований безбарьерной среды.
Ранее стало известно, что пешеходный мост между Рубцовской и Семеновской набережными реки Яузы у ТПУ "Электрозаводская" готов на 90%. К настоящему времени там уже установили два лифта, продолжается монтаж оборудования, необходимого для электроснабжения, освещения, диспетчерской связи и системы видеонаблюдения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: