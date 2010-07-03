Печь в стиле модерн пряталась за гипсокартоном в доме в Хамовниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Печь, облицовка которой выполнена изразцами в стиле модерн, была обнаружена при реставрации дома в Сеченовском переулке столицы. Специалисты нашли ее за листами гипсокартона, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента культурного наследия города (Мосгорнаследие).
"В главном доме городской усадьбы в Сеченовском переулке, дом 6, строение 2 специалисты обнаружили ранее не обозначенную в проекте реставрации печь", – говорится в сообщении.
Глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов сообщил, что весной 2018 года Мосгорнаследие согласовало проект реставрации данного памятника, а месяц назад начались работы.
Емельянов отметил, что внешний вид находки говорит о том, что изразцы не раз покрывались краской.
"В связи с находкой будет корректироваться проект реставрации, чтобы вернуть печи и изразцам исконный вид", – приводятся в сообщении слова главы департамента.
Усадьба появилась в 1820 годах и претерпела множество изменений. В ХХ веке в здании были проведены многочисленные перепланировки, на антресолях обустраивались дополнительные помещения, менялась конфигурация кровли и так далее. Но основную часть планировочной структуры сохранили.
Ранее Емельянов рассказал, что за последние восемь лет в столице отреставрировали более 1,2 тысячи памятников архитектуры. По его словам, благодаря усилиям реставраторов число объектов культурного наследия, которые находятся в аварийном состоянии, снизилось с 39% до 6%.
Кроме того, в текущем году планируют капитально отремонтировать 12 столичных театров. Как уточнил глава департамента культуры Александр Кибовский, ремонтные работы уже стартовали или вскоре начнутся в Театре киноактера и Театре эстрады, в "Уголке дедушки Дурова", а также в зеленоградском "Ведогонь-театре", театре "Эрмитаж" и Театре на Малой Бронной.
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