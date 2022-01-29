В Москве построят два завода по переработке илового осадка сточных вод

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве планируют построить заводы по переработке илового осадка сточных вод. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что город подписал первое концессионное соглашение на 20,5 лет в феврале 2021 года, предполагающее строительство заводов.

"Частные вложения составят около 27 миллиардов рублей. Бюджетных затрат не потребуется, при этом построенные предприятия будут принадлежать Москве с момента их ввода в эксплуатацию. Сейчас концессионер ведет проектирование заводов", – подчеркнул Ефимов.

Полученный продукт планируют поставлять цементным заводам для использования в качестве твердого биотоплива.

Ранее сообщалось, что число перехватывающих парковок у станций метро, МЦК и МЦД в Москве увеличилось до 75. Оставить машину на перехватывающей парковке можно с 05:30 до 02:00. Бесплатной эта опция станет, если пересесть на общественный транспорт и сделать не менее 2 поездок на метро, МЦК и МЦД.

