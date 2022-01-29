Реконструкция Крутицкой набережной выполнена на четверть

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Фото: stroi.mos.ru/МОСКОМАРХИТЕКТУРА
Работы по реконструкции Крутицкой набережной выполнены на 23%. Об этом со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"В рамках проекта реконструкции в настоящее время ведутся работы по укреплению оползневого склона и устройству свайного основания конструкций набережной", – рассказал Бочкарев.
Он уточнил, что в настоящий момент также ведется строительство камер дождевой канализации и устройство стен резервуара локальных очистных сооружений.
Проект благоустройства Крутицкой набережной предусматривает реконструкцию участка от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной протяженностью 755 метров, а также строительство новых конструкций длиной 486 метров. Там планируют усилить существующие подпорные стены и возвести новые. В рамках проекта также демонтируют железнодорожные пути.
Ранее Сергей Собянин утвердил проект планировки территории в столичном районе Лефортово. Речь идет об участке, ограниченном Танковым проездом, улицей Золоторожский Вал, Таможенным проездом, улицей Волочаевской.
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