Территорию рядом со станцией метро "Некрасовка" благоустроят

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты комплекса городского хозяйства благоустроят территорию возле станции метро "Некрасовка", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Работы проведут в этом году. По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, район развивается. Сейчас там строятся торгово-развлекательный центр и три подземных пешеходных перехода, в скором времени разобьют сквер.

Он подчеркнул, что в связи с этим появилась необходимость привести в порядок участок Покровской улицы от Проектируемого проезда № 598 до Рождественской улицы.

В частности, воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию, обновят тротуары и заменят покрытие проезжей части. Там появятся пешеходные маршруты с лавочками и информационными стелами, а также свыше 50 фонарей с энергосберегающими лампами.

Для автомобилистов отремонтируют плоскостную парковку площадью почти две тысячи квадратных метров, а для владельцев собак приведут в порядок площадку для выгула.

"Главная задача проекта – сделать территорию комфортной и функциональной для местных жителей. Поэтому запланировано создание новой прогулочной зоны", – сказал Бирюков.

Сквер на Покровской улице озеленят. Возле метро высадят еще 25 деревьев и 230 кустарников, а также обустроят газон общей площадью 6,7 тысячи квадратных метров.

В конце прошлого года сотрудники столичного комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству двух скверов, прилегающих к Донскому монастырю, на юге Москвы. Там обустроили площадку для выгула и дрессировки собак, высадили деревья и кустарники, разбили цветники.

