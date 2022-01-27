Собянин утвердил проект планировки территории в Лефортове

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин утвердил проект планировки территории в столичном районе Лефортово. Документ был размещен на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Утвердить проект планировки территории, ограниченной Танковым проездом, улицей Золоторожский Вал, Таможенным проездом, улицей Волочаевская", – отмечается в постановлении.

В состав природных и озелененных территорий ЮВАО был включен участок площадью 0,445 гектара. Также планируется образовать объект природного комплекса №15б "Бульвар напротив военного университета по улице Волочаевская".

Кроме того, в состав природных и озелененных территорий округа добавили участок площадью 0,442 гектара, объект природного комплекса №15в "Сквер напротив здания по адресу: Золоторожский Вал, дом 4А, строение 4".

Общая площадь территории в границах подготовки проекта составила 40,5 гектара. В документе также предусмотрено обустройство комплексной общественно-жилой застройки.

Ранее Собянин утвердил проект работ по реконструкции дорог у станции метро "Речной вокзал". В частности, специалисты обустроят пешеходные дорожки и дополнительные тротуары на прилегающих улицах, а также проведут благоустройство территорий.