Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Схема движения в боковом проезде Ленинского проспекта изменится с 31 января. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Перекрытия запланированы в районе дома 111. Ограничения необходимы для проведения работ по строительству метро и будут действовать до 30 ноября 2022 года.

Водителей просят быть внимательнее и планировать маршрут заранее.

Ранее сообщалось, что с 5 января по 30 сентября будущего года в столичных районах Капотня и Люблино временно изменится схема движения транспорта. Причиной ограничений стали строительные работы.