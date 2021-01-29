Спортивный кластер в Мнёвниковской пойме может появиться в 2026-2028 годах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый спортивный кластер в Мнёвниковской пойме в Москве может появиться через 5–7 лет. Об этом рассказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

По его словам, проект объекта является масштабным, он предполагает большое участие инвесторов.

"С учетом этого, такой проект на такой территории, я думаю, пять–семь лет будет реализовываться, если будет благоприятная ситуация на рынке", – отметил Загрутдинов.

Глава ведомства также отметил, что спортивный кластер по масштабу не будет уступать территории "Лужников". По его словам, запланировано создание около 15 объектов. На 10 из них будет выделено частичное или полное финансирование города.

"В этом году мы уже вводим ФОК с бассейном и крытым катком. Также у нас завершается разработка концепции уникального центра серфинга "Волна". Центр будет круглогодичным, внутри запроектирован в концепции песчаный пляж, имитация будет полная. Это будет первый в России такой объект", – добавил Загрутдинов.

В настоящее время ведется разработка концепции центра керлинга, подчеркнул руководитель ведомства. Кроме того, запланировано создание площадки для пляжных видов спорта, футбольное поле, большой благоустроенный парк с площадками для воркаута.

"Также у нас будут ледовые дворцы. Это будет огромный кластер, начинаем реализацию совместно с инвесторами", – заключил он.

Ранее сообщалось, что строительство трех горнолыжных склонов и трамплина могут завершить на Воробьевых горах к концу 2021 года.

