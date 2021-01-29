К концу 2021 года на Воробьевых горах появятся три горнолыжных склона

13:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Строительство трех горнолыжных склонов и трамплина могут завершить на Воробьевых горах к концу 2021 года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
"У нас развивается огромный спортивный кластер "Воробьевы горы". Его мы реализуем совместно с инвесторами. Часть трамплинов и спортивной инфраструктуры по горнолыжным видам спорта будет реализовывать инвестор, часть у нас в адресной инвестиционной программе. По нашей части мы будем строить 40-метровый трамплин, будем строить три горнолыжных склона", – рассказал Загрутдинов.
Он подчеркнул, что ведомство уже получило положительное заключение на строительство объектов. Загрутдинов выразил надежду, что к концу года будут завершены строительно-монтажные работы, а к следующему сезону горнолыжные склоны и трамплины будут готовы для проведения соревнований.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие годы в Москве появятся порядка 30 спортивных объектов. По словам мэра, в Москве уже работают около 27 тысяч мест для занятий спортом.
Собянин отдельно напомнил про работы на Воробьевых горах. Там, помимо горнолыжных трасс, формируют экстрим-парк, санную трассу и некоторые другие площадки, рассчитанные как на профессионалов, так и на любителей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: