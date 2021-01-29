К концу 2021 года на Воробьевых горах появятся три горнолыжных склона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство трех горнолыжных склонов и трамплина могут завершить на Воробьевых горах к концу 2021 года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"У нас развивается огромный спортивный кластер "Воробьевы горы". Его мы реализуем совместно с инвесторами. Часть трамплинов и спортивной инфраструктуры по горнолыжным видам спорта будет реализовывать инвестор, часть у нас в адресной инвестиционной программе. По нашей части мы будем строить 40-метровый трамплин, будем строить три горнолыжных склона", – рассказал Загрутдинов.

Он подчеркнул, что ведомство уже получило положительное заключение на строительство объектов. Загрутдинов выразил надежду, что к концу года будут завершены строительно-монтажные работы, а к следующему сезону горнолыжные склоны и трамплины будут готовы для проведения соревнований.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие годы в Москве появятся порядка 30 спортивных объектов. По словам мэра, в Москве уже работают около 27 тысяч мест для занятий спортом.

Собянин отдельно напомнил про работы на Воробьевых горах. Там, помимо горнолыжных трасс, формируют экстрим-парк, санную трассу и некоторые другие площадки, рассчитанные как на профессионалов, так и на любителей.