Реконструкцию ледового дворца "Сокольники" планируют завершить в конце 2022 года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Реконструкцию ледового дворца "Сокольники" планируется завершить в конце 2022 года, сообщили в пресс-службе группы компаний "ТЭН".
Там рассказали, что работы по реконструкции могут стартовать в конце I квартала этого года. Они будут проводиться в два этапа.
"Завершение первого этапа реконструкции – I квартал 2022 года и завершение второго этапа реконструкции – конец 2022 года. В комплексе также предполагается размещение Центра "Ночной хоккейной лиги" Московского региона. В настоящее время ведутся переговоры на эту тему", – сказано в сообщении.
В ходе первого этапа работ запланировано строительство здания спортивно-тренировочного комплекса для размещения детско-юношеской спортивной школы по хоккею. Там расположатся два ледовых поля, два спортивных зала, 26 раздевалок для спортсменов, учебно-тренировочные классы, кафе, магазин хоккейной экипировки и другие помещения. Одна из арен сможет вмещать от 500 до 800 зрителей. Площадь комплекса составит порядка 17 тысяч квадратных метров.
"Вторым этапом предусматривается реконструкция старого тренировочного комплекса для размещения школы фигурного катания полного цикла и занятий любительским хоккеем. Комплекс будет включать в себя два ледовых поля, просторные раздевалки, залы для занятий хореографией и ОФП, а также классы для теоретических занятий. Площадь комплекса – около 8 тысяч квадратных метров. Вместимость трибун – 300 человек", – добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что новая взрослая поликлиника появится на Измайловском проспекте площадью 11 тысяч квадратных метров. Учреждение будет рассчитано на 750 посещений в смену.
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