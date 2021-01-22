Еще девять объектов культуры планируют ввести в эксплуатацию в столице до конца года

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Москве до конца текущего года планируют ввести в эксплуатацию еще девять объектов культуры. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства.

"До конца 2021 года департамент строительства Москвы планирует ввести девять объектов культуры", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.

В пресс-службе уточнили, что в этом году завершатся работы по реконструкции моста через Большую Грузинскую улицу, будет построен павильон "Ластоногие" и новый вход в зоопарк со стороны станции метро "Баррикадная". На территории музея-заповедника "Царицыно" реконструируют Оранжерейные пруды, а в природно-ландшафтном музее-заповеднике "Коломенское" построят внутриплощадочные инженерные коммуникации.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Москве было построено 73 социальных объекта различного назначения, в том числе 22 детских сада, 14 школ, 14 объектов здравоохранения, 15 спортивных сооружений и шесть объектов культуры. Всего с 2011 года в столице возвели более 400 зданий образовательных учреждений, среди которых 295 детских садов и 110 школ.

