В Москве построили 48 соцобъектов в 2020 году за счет инвесторов и федерального бюджета

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48 социальных объектов построили в Москве в 2020 году за счет инвесторов и федерального бюджета, сообщили в столичном департаменте градостроительной политики.

Глава ведомства Сергей Левкин подчеркнул, что в ушедшем году ввели в эксплуатацию 21 детский сад и шесть школ. Также в 2020 году построили 10 спортивных объектов, семь объектов здравоохранения и четыре объекта культуры.

Левкин отметил, что изначально планировалось построить 27 таких социальных учреждений. Однако план был перевыполнен на 78%, заявил глава ведомства. Он выделил такие проекты, как парк развлечений "Остров мечты" и школу на 550 мест в ЖК "Ривер парк", расположенном в Нагатинском Затоне.

В пресс-службе ведомства сообщили, что также в 2020 году за счет федерального бюджета построили Научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом в Замоскворечье. Также ввели в эксплуатацию корпус НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Блохина РАМН.

Всего в 2020 году в Москве ввели в эксплуатацию 73 социальных объектов. Их строительство осуществлялось в рамках комплексного освоения столичных территорий. Отмечалось, что 75% районов Москвы обеспечили необходимыми социальными объектами, которые находятся в шаговой доступности от жилых домов.