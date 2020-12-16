В Москве в 2021 году планируют построить 16 объектов образования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов объявил, что в 2021 году в городе планируется построить 16 объектов образования. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам специалиста, рассчитаны они будут на 7 тысяч 795 мест.

Также Загрутдинов назвал актуальные объемы строительства образовательных учреждений на данный момент. Сейчас возводятся 24 объекта этого профиля на 11 тысяч мест.

Как ранее рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, по Адресной инвестиционной программе за 2021–2023 годы в столице планируют построить 141 объект спорта, культуры и образования.

В конце ноября вице-премьер Татьяна Голикова выступила на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Она заявила, что по всей России к концу 2020 года появится до 54 тысяч новых мест в детских садах.

