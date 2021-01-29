Новая поликлиника появится на Измайловском проспекте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новая взрослая поликлиника появится на Измайловском проспекте площадью 11 тысяч квадратных метров. Учреждение будет рассчитано на 750 посещений в смену, сообщила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Она рассказала, что проект здания уже согласован. Фасад объекта покроют стеклофибробетонными панелями, на цоколе будут гранитные плиты, двери с витражным остеклением украсят вход.

Во многих помещениях поликлиники будет выполнена полная внутренняя отделка.

"На подземном этаже запроектированы служебно-бытовые, технические и хозяйственные помещения, в том числе медицинский архив, гардероб для сотрудников, серверная и другие. На первом этаже будут тамбуры, вестибюль, гардероб для посетителей, стойка информации, аптека, вендинговая зона, коридор с зонами ожидания и кабинеты дежурного врача, инфекциониста, забора анализов. Помимо этого, предусмотрены кабинеты компьютерной томографии, МРТ и УЗИ", – рассказала Яковлева.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, в поликлинике также будут кабинеты врачей общей практики и выдачи рецептов, помещения для хранения карт и медикаментов, проведения процедур, среди которых электрокардиография, электроэнцефалограммы, суточное мониторирование артериального давления.

На третьем этаже будут находиться необходимые кабинеты и другие помещения для работы оториноларинголога, хирурга, кардиолога и невролога. Этажом выше расположатся кабинеты и залы физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры, рентгена, маммографии.

Кабинеты главного врача, административного и технического персонала будут на пятом этаже. Всего в здании установят четыре лифта.

Уточняется, что в поликлинике будет работать порядка 200 специалистов. Основной задачей нового медучреждения является предоставление современных условий труда для врачей, а также создание безопасной инфраструктуры для посетителей.

"Поэтому согласованная документация учитывает требования как в части специфических строительных правил и норм для объектов здравоохранения, так и в части соответствия современному стандарту качества столичных поликлиник, в рамках которого для пациентов создается комфортное пространство", – заключила Яковлева.

Ранее сообщалось, что корпус лучевой терапии построят на территории многопрофильной клинической больницы в Коммунарке.Там будут функционировать дневной стационар, радиологический блок и лаборатория. Специалисты смогут проводить диагностику и лечение онкологических заболеваний на ранней стадии, а также 3D и 4D лучевую терапию.

