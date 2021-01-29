Новая поликлиника появится на Измайловском проспекте

08:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Новая взрослая поликлиника появится на Измайловском проспекте площадью 11 тысяч квадратных метров. Учреждение будет рассчитано на 750 посещений в смену, сообщила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.
Она рассказала, что проект здания уже согласован. Фасад объекта покроют стеклофибробетонными панелями, на цоколе будут гранитные плиты, двери с витражным остеклением украсят вход.
Во многих помещениях поликлиники будет выполнена полная внутренняя отделка.
"На подземном этаже запроектированы служебно-бытовые, технические и хозяйственные помещения, в том числе медицинский архив, гардероб для сотрудников, серверная и другие. На первом этаже будут тамбуры, вестибюль, гардероб для посетителей, стойка информации, аптека, вендинговая зона, коридор с зонами ожидания и кабинеты дежурного врача, инфекциониста, забора анализов. Помимо этого, предусмотрены кабинеты компьютерной томографии, МРТ и УЗИ", – рассказала Яковлева.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, в поликлинике также будут кабинеты врачей общей практики и выдачи рецептов, помещения для хранения карт и медикаментов, проведения процедур, среди которых электрокардиография, электроэнцефалограммы, суточное мониторирование артериального давления.
На третьем этаже будут находиться необходимые кабинеты и другие помещения для работы оториноларинголога, хирурга, кардиолога и невролога. Этажом выше расположатся кабинеты и залы физиотерапии, массажа, лечебной физкультуры, рентгена, маммографии.
Кабинеты главного врача, административного и технического персонала будут на пятом этаже. Всего в здании установят четыре лифта.
Уточняется, что в поликлинике будет работать порядка 200 специалистов. Основной задачей нового медучреждения является предоставление современных условий труда для врачей, а также создание безопасной инфраструктуры для посетителей.
"Поэтому согласованная документация учитывает требования как в части специфических строительных правил и норм для объектов здравоохранения, так и в части соответствия современному стандарту качества столичных поликлиник, в рамках которого для пациентов создается комфортное пространство", – заключила Яковлева.
Ранее сообщалось, что корпус лучевой терапии построят на территории многопрофильной клинической больницы в Коммунарке.Там будут функционировать дневной стационар, радиологический блок и лаборатория. Специалисты смогут проводить диагностику и лечение онкологических заболеваний на ранней стадии, а также 3D и 4D лучевую терапию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: