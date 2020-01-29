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Город

17:57

Более 670 человек осмотрели врачи в московских гостиницах

город медицина безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врачи осмотрели более 670 человек в столичных гостиницах, в том числе 28 детей. Признаков ОРВИ не обнаружено, сообщается на сайте столичного Управления Роспотребнадзора.

Ранее в городе создали оперативный штаб для координации деятельности городских и федеральных служб для мониторинга ситуации по коронавирусу.

По словам главы Управления Роспотребнадзора по Москве Елены Андреевой, первые 40 мобильных бригад дежурят возле гостиниц, где проживают туристы из Китая.

Мобильные бригады состоят из врачей, педиатров и медицинских сестер. Они работают ежедневно, с 6:00 утра. Ожидается, что 30 января медбригады проверят 40 отелей.

Вирус начал распространяться в городе Ухань в конце декабря. По последним данным, новым вирусом заражены в Китае 5 974 человек, из них 132 скончались.

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