Около 2 тыс новых рабочих мест появятся благодаря реорганизации участка в Южном Бутове

Фото: The City/Михаил Голденков

В столице появятся около 2 тысяч новых рабочих мест благодаря реорганизации неэффективно используемого участка в районе Южное Бутово, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что участок расположен между Варшавским шоссе и улицей 1-ой Горловской. Там планируется построить общественно-деловые объекты.

"Вложения в проект составят около 7,5 миллиарда рублей, а ожидаемый бюджетный эффект от его реализации превысит 550 миллионов рублей в год", – приводятся слова Ефимова в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Отмечается, что комплексное развитие территории проведет собственник, городской оператор или инвестор, которого определят по результатам торгов.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что планируется возвести свыше 70 тысяч квадратных метров недвижимости. По его словам, на участке появится общественно-деловой квартал с офисами, объектами торговли и заведениями общественного питания.

"Также там возведут спортивный стадион с зоной для болельщиков", – добавил Гаман.

Ранее Ефимов рассказал, что в рамках реализации программы комплексного развития бывших промзон в Южнопортовом районе Москвы появится более 6,5 тысячи новых рабочих мест. Увеличения числа рабочих мест в районе удастся достичь благодаря реорганизации участка между Новоостаповской улицей и Третьим транспортным кольцом, а также между 1-й Дубровской улицей и Волгоградским проспектом. Инвестиции в проект составят около 36 миллиардов рублей.

До этого стало известно, что территорию бывшей промзоны Донские улицы площадью более трех гектаров реорганизуют в рамках программы комплексного развития.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!