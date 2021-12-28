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Город

15:55

В Москве благоустроили улицу Академика Пилюгина у станции "Новаторская" БКЛ

город благоустройство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В районе станции "Новаторская" Большой кольцевой линии метро завершилось благоустройство улицы Академика Пилюгина. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Работы проводились в рамках улучшения транспортной и пешеходной доступности территории, прилегающей к новой станции Большой кольцевой линии метро "Новаторская". <...> Стояла задача сделать это пространство удобным и функциональным для местных жителей, сохранив транзитную функцию", – объяснил заммэра по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.

В рамках работ специалисты перенесли кабельные линии под землю, обновили дорожное покрытие, отремонтировали тротуары, установили 45 новых уличных фонарей и оборудовали восемь остановок общественного транспорта. Помимо этого, были сооружены лестницы с пандусами, ведущие к Воронцовскому парку.

По словам Бирюкова, особо тщательно в ходе благоустройства подошли к озеленению. Так, в окрестностях улицы высадили 50 деревьев и 8,6 тысячи кустарников. Также появился газон площадью 14,5 тысячи "квадратов".

Ранее в столице завершилось озеленение на улице Красной Пресне, участке Звенигородского шоссе до ТТК и в парке Декабрьского восстания. В общей сложности было высажено почти 200 деревьев, большинство – в парке Декабрьского восстания. В их числе – вязы, рябины, клены, дубы и даже яблони.

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