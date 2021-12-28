Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посетителей 1 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Допуск посетителей в Мавзолей Владимира Ленина и к некрополю у Кремлевской стены закроют 1 января, заявили в Отделе по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

До этого мавзолей Ленина закрывали для посетителей 1 декабря в связи с проведением охранного мероприятия.

Ранее аналитики выяснили, как россияне относятся к идее похоронить Ленина. В частности, 40% опрошенных заявили, что тело вождя революции нужно скорее захоронить на кладбище.

22% поддержали решение оставить его тело в Мавзолее. 17% выступили за захоронение тела Ленина, но только тогда, когда уйдет поколение, для которого он по-прежнему дорог.